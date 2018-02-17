Вашингтон, 17 февраля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Американский адмирал Гарри Харрис, который недавно был назначен новым послом США в Австралии, выступая перед конгрессом, заявил, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китайской Народной Республикой. Об этом сегодня, 17 февраля, пишет The Guardian.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

Адмирал Харрис указал американским законодателям, что Китай постоянно наращивает свою военную мощь. По его оценкам, в ближайшее время следует ожидать, что китайские вооруженные силы в регионе Южно-Китайского моря будут сильнее американских.

Харрис считает, что американские власти предпочитают не замечать очевидного и игнорируют китайскую угрозу. Он считает, что американские политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны с Китаем, но при этом должны активно готовиться к ней.

Одним из важных факторов опасности со стороны Китая Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что постоянные нападки Вашингтона на Пекин ни к чему хорошему не приведут.

«Бояться Китая, который идет по собственному пути развития, — параноидально со стороны Соединенных Штатов», — заявил китайский дипломат.

Он подчеркнул, что китайско-американские отношения «должны основываться на всеобъемлющем сотрудничестве и дружественном соперничестве, если оно вообще уместно, а не на противостоянии».