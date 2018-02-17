Американский адмирал призвал конгресс США готовиться к войне с Китаем
Вашингтон, 17 февраля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Американский адмирал Гарри Харрис, который недавно был назначен новым послом США в Австралии, выступая перед конгрессом, заявил, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китайской Народной Республикой. Об этом сегодня, 17 февраля, пишет The Guardian.
Адмирал Харрис указал американским законодателям, что Китай постоянно наращивает свою военную мощь. По его оценкам, в ближайшее время следует ожидать, что китайские вооруженные силы в регионе Южно-Китайского моря будут сильнее американских.
Харрис считает, что американские власти предпочитают не замечать очевидного и игнорируют китайскую угрозу. Он считает, что американские политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны с Китаем, но при этом должны активно готовиться к ней.
Одним из важных факторов опасности со стороны Китая Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что постоянные нападки Вашингтона на Пекин ни к чему хорошему не приведут.
«Бояться Китая, который идет по собственному пути развития, — параноидально со стороны Соединенных Штатов», — заявил китайский дипломат.
Он подчеркнул, что китайско-американские отношения «должны основываться на всеобъемлющем сотрудничестве и дружественном соперничестве, если оно вообще уместно, а не на противостоянии».