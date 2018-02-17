Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Рабочий, очищавший крышу дома в историческом центре Петербурга, сорвался вниз и погиб от полученных травм. Это уже второй аналогичный случай в городе за текущую неделю.

Pxhere.com Крыша

Как сообщает 78.ru со ссылкой на полицию, трагедия произошла в пятницу, 16 февраля, на углу улицы Марата и Невского проспекта.

«Мужчина сорвался с крыши одного из домов во время уборки наледи. Рабочий работал со страховкой, но она не смогла предотвратить падения», — отмечает источник.

42-летний сотрудник подрядной организации упал с крыши пятиэтажного дома во внутренний двор здания и скончался на месте происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на 7-й Советской улице в Центральном районе Петербурга при уборке наледи с крыши сорвался и погиб мужчина 1989 года рождения. По данным СКР, он работал на крыше без использования средств индивидуальной защиты, то есть, без страховки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Напомним, в тот же день, 14 февраля, Смольный потребовал от районных чиновников за три дня полностью очистить кровли от снега, наледи и сосулек. Сегодня, 17 февраля, чиновники будут отчитываться в ходе видеоконференции.

Добавим, что ситуация с неубранными сосульками и наледью к сегодняшнему дню наиболее напряженной оставалась в Центральном и Петроградском районах Санкт-Петербурга.