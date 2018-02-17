Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что в случае успешной реализации идеи ввода миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс, Европейский союз может поэтапно начать снимать санкции с Российской Федерации. Такое заявление Габриэль сделал сегодня, 17 февраля, «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

«Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнём пошагово снимать санкции», — заявил Габриэль.

Также германский министр иностранных дел подчеркнул, что его страна намерена добиваться улучшения отношений между Евросоюзом и Россией.

Заявление Габриэля довольно лукавое, так как вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс носит комплексный характер.

Во-первых, принципиальным моментом являются параметры и границы мандата такой гипотетический миссии. Когда президент России Владимир Путин высказал идею о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс, он четко заявил, что «голубые каски» могут присуствовать в Донбассе на линии фронта, там где непосредственно происходят столкновения.

Также Путин отметил, что миссия ООН должна охранять наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и иметь доступ в те места, куда имеют доступ наблюдатели.

Однако власти Украины, ухватившись за идею Путина, тут же извратили её. Киев требует ввода миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса и особенно на российскую границу. Кроме того, Киев настаивает, чтобы российских военных в составе миссии не было.

Германия в вопросе ввода миротворцев ООН в Донбасс естественно будет придерживаться точки зрения украинских властей.

Что касается снятия санкций, то нет никаких гарантий, что после первого этапа «поэтапного снятия санкций», эти самые санкции не будут вновь ужесточены.

Стоит отметить, что антироссийские санкции Евросоюзу и Германии навязали власти США, которые до сих пор имеют мощные рычаги влияния на ведущие страны ЕС, в частности, Германию. Эта страна, по сути, остается оккупированным американскими войсками государством.