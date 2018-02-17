Анкара, 17 февраля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США USS Ross вошел в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщают турецкие СМИ.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Ракетный эсминец ВМС США USS Ross

Сообщается, что эсминец, вооруженный 56 крылатыми ракетами «Томагавк» и ракетами «Стандарт-2», предназначенными для перехвата воздушных целей, прошел через проливы Дарданеллы и Босфор в северном направлении.

Стоит отметить, что ранее акваторию Черного моря покинул британский ракетный эсминец «Данкан», после 17-ти дневного пребывания там. Этот корабль вместе с турецким фрегатом «Газиантеп» и румынским фрегатом «Король Фердинанд» участвовал в военных учениях по «наблюдению за судоходством» в регионе.

Известно, что USS Ross ранее уже неоднократно заходил в Черное море на боевое дежурство у южных рубежей России в рамках стратегии сдерживания, которую провозгласил военный блок НАТО против РФ.

Также известно, что USS Ross участвовал в военной операции по нанесению ударов крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс.