Кишинёв, 17 февраля, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Правящее большинство в парламенте Молдавии отказалось заслушать правительство по поводу ситуации вокруг украинских ГЭС на Днестре, которую экологи оценивают как критическую для экологии реки. Как сообщило молдавское издание Infotag, оппозиционная фракция Либерально-демократической партии Молдавии предложила обсудить эту тему в парламенте, ее поддержали Партия социалистов, Либеральная партия и Партия коммунистов.

Zaiar Имеющиеся украинские ГЭС на реке Днестр

Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук заметил, что «многие неправительственные организации представляют данные, согласно которым украинские власти просят Молдову предоставить 20 га для развития Днестровской ГЭС».

«Об этом говорят и неправительственные организации из Одессы, которые озабочены качеством воды. Если межправительственные переговоры по этому вопросу ведутся, то хорошо бы парламенту знать об этом, как и обществу, чтобы исключить различные интерпретации», — считает он.

Депутат-социалист Влад Батрынча отметил, что правительство и парламент «из геополитических интересов, а также из-за политики сохранения хороших отношений с Украиной, делает все возможное, чтобы не допустить обсуждения этой проблемы».

«Днестр может испариться, а Молдова станет пустыней из-за строительства новых ГЭС на Днестре. Киевские инвесторы, которые будут строить новые станции, уже получили одобрение своих проектов, поэтому в ближайшее время могут начать строительство», — сообщил он.

Депутат от Либеральной партии Роман Боцан считает, что эта проблема заслуживает обсуждения в парламенте, а правительство должно представить информацию по этому поводу, чтобы депутаты могли сформировать собственную позицию.

Депутат от ПКРМ Елена Боднаренко напомнила, что «в 2017 г. гражданское общество провело ряд акций протеста в защиту Днестра, которые были поддержаны жителями Украины и Приднестровья».

«В прошлом году парламент принял декларацию в защиту Днестра и против строительства на нем новых ГЭС, поэтому в рамках парламентского контроля будет правильно вернуться к этому вопросу», — считает она.

Парламентское большинство, однако, обсуждать инициативу отказалось.

ИА REGNUM отмечает, что ранее группа молдавских, приднестровских и украинских экологических организаций направила в ЕС, ОБСЕ ООН и другие международные организации письмо с жесткой критикой проекта строительства Украиной шести новых ГЭС в верхнем течении Днестра. Как сообщил директор Международной экологической ассоциации охраны Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий, «строительство обезводит Днестр и убьёт его экосистемы», а также несёт угрозу безопасности всему региону.

Он добавил, что данные действия противоречат международным обязательствам Украины и даже подписанным Киевом и Кишиневом соглашениям об ассоциации с ЕС. В обращении отмечается, что реализация украинских планов приведет к засухе и повышению температуры в регионе, а значит — к еще большему обмелению реки, которая служит основным источником воды для 3 млн жителей Молдавии и более 1 млн жителей Одесской области.

В числе адресатов обращения экологов также — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие. Письмо подписали 53 неправительственные экологические организации Молдавии, ПМР и Украины.