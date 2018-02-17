Мехико, 17 февраля, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в южной части Мексики, сообщает Геологическая служба США (USGC).

Angelo_Giordano Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на территории штата Оахака, в двух километрах от города Пинотепа-Насиональ. Очаг залегал на глубине 43 километра.

По сообщениям СМИ, подземные толчки ощущались в столице страны Мехико. В городе шатались здания, из-за чего люди выбегали на улицу.

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Напомним, 9 февраля землетрясение магнитудой 5,8 произошло на тихоокеанском побережье Мексики вблизи порта Мансанильо в штате Колима.

В октябре 2017 года в Мексике произошло разрушительное землетрясение, жертвами которого стали не менее 400 человек.