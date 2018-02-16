Москва, 17 февраля, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Избирателям на предстоящих выборах президента России не стоит публиковать селфи с бюллетенями до окончания голосования, так как это может быть расценено как агитация. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире юмористического шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Селфи

В ответ на вопрос ведущего Ивана Урганта о том, можно ли делать фото с избирательным бюллетенем, чтобы другие люди могли увидеть, за кого избиратель отдал свой голос, Элла Памфилова ответила:

«Пожалуйста… Как угодно. Главное, сами любуйтесь, но попридержите это до того, когда уже закончится голосование, чтобы это не расценивалась как какая-то дополнительная агитация. Так что аккуратнее с селфи, держите при себе».

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Напомним, ранее Центризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на предстоящих 18 марта выборах президента России. Фамилии восьми кандидатов будут расположенных в бюллетенях в алфавитном порядке

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