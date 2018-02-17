Сочи, Краснодарский край, 17 февраля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Сочи стартовал XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством известнейшего альтиста-виртуоза, дирижера и педагога Юрия Башмета. Это одно из тех событий, которые формируют образ Сочи как города фестивалей и крупнейшей культурной площадки страны.

Марина Александрова ИА REGNUM Афиша фестиваля

Как обычно, фестиваль собрал не только музыкантов и музыкальных педагогов из разных стран мира, но и театральных деятелей, литераторов и художников. «Изюминкой» форума является не просто механическое соединение разных видов искусства, а их взаимодействие и взаимопроникновение. Литературно-музыкальные композиции, музыкальные спектакли и даже любимые детьми мультфильмы в сопровождении шедевров классической музыки ждут гостей в Зимнем театре и на других площадках города. Пройдут разнообразные творческие конкурсы — ставший уже традиционным Международный конкурс молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера, конкурс видео-арта «Эхо-Эко», на который видеохудожники из разных сран представили 15 работ, посвященных экологической теме в самом широком ее понимании, и даже Турнир поэтов — необычная форма, заимствованная из наследия средневековья.

Марина Александрова ИА REGNUM Пресс-конференция. Дмитрий Гринченко и Юрий Башмет

На фестивале воистину собрались все флаги. Зрители увидят спектакль Пекинской оперы, два спектакля известного театра марионеток Резо Габриадзе, балет «Средиземноморье» итальянского постановщика Мауро Бигонцетти, услышат джазовые мелодии в исполнении известной певицы из США Джейн Монхайт, а исполнительница из Португалии Тереза Салгэйра познакомит публику с таким ярким и малоизвестным в России явлением, как португальские лирические баллады «фаду».

Фестиваль в Сочи традиционно является не только концертной и конкурсной площадкой, но и образовательным проектом. В его рамках пройдут как лекции — в том числе и предваряющие спектакли и концерты, так и полноценные школы мастерства для молодых поэтов, журналистов, фото‑ и видеохудожников, а также образовательные и творческие программы для детей. Также фестиваль принимает Международную выставку-конференцию 2018 года в Сочи, посвященную проблемам долгосрочного развития культурного постранства.

На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина и мэр Сочи Анатолий Пахомов говорили о большом культурном значении Фестиваля искусств для края и города, а также об огромной заслуге лично маэстро Башмета, который вот уже больше десяти лет руководит этим форумом.

Марина Александрова ИА REGNUM Юрий Башмет, Анатолий Пахомов и Виктория Лапина

«Хочу сказать, что каждая новая встреча с вами, с вашим коллективом — это очень волнительный для наших сочинцев момент, который остается в памяти на всю жизнь, — подчеркнул Анатолий Пахомов. — Потому что, конечно, сегодня Сочи стал одним из главнейших культурных центров страны, мы достаточно много проводим разных культурных событий и мероприятий, но начало положил культурному преобразованию в Сочи Юрий Абрамович. Он поверил в нас, поверил в Сочи и мы этому очень рады. Уверен, что каждый концертный день вот этого XI уже фестиваля, выступление каждого из артистов будет для всех нас, ценителей высокого искусства, настоящим открытием, все новым и новым. Я в этом просто уверен, потому что каждый раз это происходит».

Юрий Башмет рассказал об премьерах прошлых фестивалей, которые обрели долгую жизнь на сцене и множество горячих поклонников, несмотря на отсутствие широкой рекламы — так произошло со спектаклем московского театра «Современник» по мотивам «Маленького принца» Экзюпери, который родился на фестивале в Сочи и каждый раз идет с аншлагом в Москве и Екатеринбурге.

«На фестивале мы действительно узнаем, чем живет человек, от мала до велика в нашей стране — я имею в виду, в культурном плане, — сказал маэстро. — У нас очень много премьер, вот это главное, плюс — узнаем состояние культуры в стране. Узнаем — и потом лучшее живет и процветает. Наш главный принцип — это поиск нового, но мы, разумеется, смотрим на уровень».

Первый день фестиваля завершился музыкальным спектаклем-фантазией Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по мотивам философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с участием Константина Хабенского и ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. 17 февраля пройдет Гала-концерт открытия фестиваля, во время которого состоится мировая премьера пьесы московского композитора Алексея Сюмака для альта и камерного оркестра, партию альта исполнит Юрий Башмет. Форум продлится до 25 февраля.