Мадрид, 17 февраля, 2018, 00:49 — ИА Регнум. 16 февраля на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 24-го тура испанской Примеры между командами «Жирона» и «Леганес». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

На 23-й минуте уругвайский форвард Кристиан Стуани открыл счет ударом с пенальти — 1:0. Через 13 минут Кристиан Португез удвоил преимущество в счете, замкнув передачу Алекса Гранелла — 2:0. В конце матча испанец Хуанпе установил окончательный счет в матче после второго ассиста Гранелла — 3:0.

Статистика матча («Жирона"/"Леганес»)

Удары 8/9

Удары в створ 5/5

Владение 55%/45%

Фолы 12/12

Набрав 34 очка «Жирона» поднялась на 8-ю строчку. «Леганес» с 29-ю очками остался на 12-м месте.

Составы на матч:

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Мохика, Гранелл, Адай, Гарсия, Фрейре, Стуани, Португез.

«Леганес»: Куэльяр, Мантовани, Рико, Муньос, Сальдуа, Гумбау, Амрабат, Эль-Жар, Эрасо, Перес, Бовю.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Предупреждения: Мантовани — 22, Гранелл — 31, Гарсия — 49, Гумбау — 67, Фрейре — 71, Амрабат — 77, Сальдуа — 84, Перес — 84.

Голы: Стуани (пен) 23 — 1:0, Португез 36 — 2:0, Хуанпе 85 — 3:0.