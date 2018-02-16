Париж, 17 февраля, 2018, 00:38 — ИА Регнум. 16 февраля на стадионе «Луи II» был разыгран матч 26-го тура Лиги 1 между командами «Монако» и «Дижон». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «монегасков».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 13-й минуте вингер сборной Сенегала Бальде Кейта открыл счет, замкнув точную передачу Джибриля Сидибе — 1:0. В середине второго тайма опорный полузащитник Фабиньо реализовал пенальти — 2:0. В конце матча Маркос Лопес довел счет до разгромного — 3:0. Через 8 минут Камиль Глик довершил разгром — 4:0.

Статистикаматча («Монако"/"Дижон»)

Удары 9/8

Удары в створ 4/5

Владение 45%/55%

Фолы 11/12

Набрав 56 очков «Монако» укрепился на 2-м месте. «Дижон» с 31-м очком остался на 12-й позиции.

Составы на матч:

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Глик, Фабиньо, Моутиньо, Диакаби, Тилеманс, Лемар, Кейта.

«Дижон»: Рейне, Джилободжи, Хаддади, Ямбере, Розье, Абеид, Бальмон, Амальфитано, Слити, Тавареш, Чханхун.

Главный арбитр матча: Жоан Амель.

Предупреждения: Тилеманс — 38, Глик — 56, Ямбере — 65.

Голы: Кейта 13 — 1:0, Фабиньо (пен) 69 — 2:0, Лопес 88 — 3:0, Глик 90+3 — 4:0.