Оттава, 17 февраля, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Канада ввела санкции против генерал-лейтенанта ВС Мьянмы Маунг Маунг Сое, который сыграл существенную роль в преступлениях против мусульман-рохинджа, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, 16 февраля сообщает агентство Anadolu.

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«Канада не может оставаться в стороне, когда преступления против человечности совершаются против рохинджа», — заявила Фриланд.

«Санкции введены против военного должностного лица, сыгравшего ключевую роль… в насилии и преследованиях, которые вынудили более 688 тыс. мусульман-рохинджа покинуть свою страну», — говорится в заявлении правительства Канады.

Напомним, 16 февраля Европейский парламент выступил с предложением о проведении международного независимого расследования случаев преступлений против человечности в Мьянме, которая является преимущественно буддистской страной.

Военные Мьянмы начали операцию в районе проживания мусульман-рохинджа в августе 2017 года. По данным ООН, более 650 тыс. беженцев, в основном детей и женщин, были вынуждены бежать из Мьянмы.