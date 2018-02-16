Лондон, 16 февраля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Пьяный турист с Гавайских островов, отколошмативший двоих полицейских рядом с Букингемским дворцом, предстал перед судом в Лондоне, 16 февраля передает агентство Associated Press.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондонская полиция

Драчун с Гавайев, 36-летний Райан Робинсон, был на суде в грязной одежде, с подбитым глазом и в состоянии абстинентного синдрома. Однако жалкий вид дебошира не разжалобил судью.

«Это никоим образом не умаляет преступления, — заявила подсудимому судья Марго Колеман. — Более того, это усугубляет вину».

Судья также напомнила жителю Гавайских островов, что он сам является «автором собственных несчастий», и вынесла обвинительный приговор — восьминедельный условный срок и штраф по 200 фунтов ($280) каждому побитому стражу порядка.

Райан Робинсон напал на полицейских вблизи Букингемского дворца в День святого Валентина, 14 февраля. Сначала он попытался поговорить со стражами порядка, но не нашел с их стороны любви и взаимопонимания.

По словам полицейских, разъяренный гаваец продемонстрировал «необыкновенное проявление силы». Он сбивал с ног крутивших его стражей порядка и двоих из них смог хорошо поколотить.

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