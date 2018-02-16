Белград, 16 февраля, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Власти Барбадоса приняли решение о признании независимости односторонне отделившегося от Сербии края Косово. Об этом сообщил президент Косово Хашим Тачи в своём микроблоге в Twitter.

Флаг Барбадоса

«Спасибо Барбадосу за признание Косово! Лучший подарок ко дню рождения косовской независимости», — написал Хашим Тачи на английском языке.

МИД Сербии направил ноту в министерство иностранных дел и внешней торговли Барбадоса, в которой назвал решение властей страны «неразумным и неожиданным актом, осуществлённым в момент, когда многие страны мира, некоторые из которых являются близкими соседями Барбадоса, ставят под сомнение и отменяют свои решения о признании так называемого государства Косово».

«Такое решение от государства, которое имело бескорыстную поддержку Белграда на своём пути к деколонизации, с которым Сербия установила дипломатические отношения ещё в 1977 году, мы рассматриваем как недальновидный шаг действующих властей, идущий вразрез с принципами международного права и двусторонних отношений, которые были выражены во время недавних контактов между правительствами двух стран, и о его мотивах можно только догадываться», — заявили также в МИД Сербии.

Напомним, между Белградом и Приштиной в конце минувшего года разгорелась полемика по вопросу о подлинной численности стран, признавших Косово в качестве суверенного государства.

Поводом для этого послужило заявление премьера-министр Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало во время официального визита в Белград в ноябре о том, что его страна никогда не признавала независимости Косово, в то время как Приштина на непонятных основаниях относит её к числу таковых.

Кроме этого, минувшей осенью Республика Суринам направила дипломатические ноты в Белград и Приштину, из которых следовало, что правительство страны отзывает своё решение о признании Косово.

Добавило неопределённости и прозвучавшее тогда же заявление косовского МИД о том, что в кулуарах Международной организации Франкофонии в Париже якобы была получена «вербальная нота» о признании независимости края Мадагаскаром.

Согласно последним заявлениям представителей США в Совете Безопасности ООН, суверенитет Косово на сегодняшний день признают 110 государств. Однако глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что данная информация не соответствует действительности. «С уверенностью можно сказать, что Нигерия, Уганда, Южный Судан, Тринидад не признавали независимости Косово», — сказал Дачич, добавив, что если всерьёз заняться этим вопросом, то признавших Косово стран может насчитаться менее ста.

Читайте также: МИД Сербии: Приштина и США манипулируют списком стран, признавших Косово