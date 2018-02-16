Москва, 16 февраля, 2018, 20:56 — ИА Регнум. «В России должен быть создан банк данных недобросовестных бизнесменов, наподобие уже существующего реестра недобросовестных заемщиков или строительных застройщиков, — считает кандидат социологических наук Алексей Кузнецов. — Слишком часто мы наблюдаем ситуацию, когда предприниматели, например, организовавшие продажу ничем не обеспеченных акций на IPO, после получения дивидендов за счет средств, собранных с обанкротившихся инвесторов, пытаются создать новые подобные сомнительные проекты».

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто, Канада

В качестве примера социолог рассказывает об IPO компании TMT Investments PLC, которое в свое время организовала команда экс-руководителей РБК во главе с Германом Каплуном. По данным «Версии», продажа акций компании на Alternative Investments Market (AIM) London Stock Exchange (LSE) — альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи — проходила через аффилированные партнерские структуры, владельцами которых были либо бывшие сотрудники экс-главы холдинга либо его родственники. Как сообщили СМИ, фактически средства за покупку акций циркулировали по счетам партнерских компаний, то есть продавались их владельцами самим себе. После создания иллюзии капитализации компании независимым инвесторам предлагалась покупка акции фонда.

По словам эксперта, нераскрытие аффиллированности своих первоначальных акционеров является нарушением правил участия в торгах и считается уголовно наказуемым деянием в Великобритании. Поэтому результаты такого IPO могут быть оспорены, а средства возвращены инвесторам через суд.

Между тем, как сообщили СМИ, в конце прошлого года основатели холдинга РБК Герман Каплун и Артем Инютин договорились с американским предпринимателем Джулианом Зегельманом и другими инвесторами о запуске криптофонда TMT Crypto Fund для инвестиций в блокчейн. Организаторы ICO рассказали журналистам, что принадлежащий им венчурный фонд TMT Investments PLC через создание TMT Crypto Fund будет привлекать средства от частных инвесторов и партнеров. Помимо российских участников и Джулиана Зегельмана со стороны американских блокчейн-инвесторов значится также Игорь Шойфот.

«Получается, что бизнесмены, которые однажды уже нарушили правила размещения акций, из-за чего пострадали многие инвесторы, могут вновь собрать новый богатый урожай дивидендов, — комментирует ситуацию Алексей Кузнецов. — А поверившие им участники рынка имеют все шансы снова остаться без своих средств».

«Все идет к тому, что произойдет очередное накручивание стоимости компании, чтобы привлечь в нее сторонних инвесторов и присвоить их деньги через «неудачные» венчурные инвестиции, как это уже было в случае с TMT Investments PLC», — считает эксперт.

При этом информация о результатах предыдущего IPO, по словам социолога, если судить по публикации в газете «Версия», скрывается с помощью PR-методов.

«В итоге зарубежные партнеры и потенциальные инвесторы могут никогда и не узнать о журналистских расследованиях, фигурантами которых являются российские учредители, — считает Алексей Кузнецов. — Сами они никак не комментируют появившуюся в СМИ информацию о том, что владельцами офшоров, покупавших акции TMT Investments PLC, могли быть их бывшие подчиненные или близкие. А новостной фон и выдача по ключевым словам в поисковых системах забивается их высказываниями по совершенно не связанным со скандалом вопросам».

«То есть внимание деловых СМИ переключается на совершенно другую тему, как в голливудском фильме «Хвост виляет собакой», — полагает социолог.

По словам эксперта, внесение подобных историй в специальный банк данных позволило бы создать дополнительные препятствия для тех, кто не хочет следовать принятым в бизнесе правилам «фейр-плей», и помочь защитить права инвесторов.