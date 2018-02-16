Генсек НАТО: Россия нарушает договор о РСМД
Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг обвинил Российскую Федерацию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление Столтенберг сделал сегодня, 16 февраля, «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.
Столтенберг констатировал, что угроза ядерной войны вновь находится на повестке дня, и было бы крайне безответственно её игнорировать. Генсек считает, что ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД.
Генсек Североатлантического альянса заявил, что Россия якобы нарушает договор РСМД тем, что разрабатывает и тестирует ракеты средней дальности наземного базирования.
«Мы должны защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО», — подчеркнул Столтенберг.
При этом Столтенберг отметил, что, говоря о нарушениях со стороны России договора РСМД, он «использовал формулировки и риторику США, это не формулировки НАТО».
Но при этом генсек подчеркнул, что военный блок НАТО поддерживает договор РСМД, а Россия должна «обеспечить прозрачность и выполнить его».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Данный договор запрещал его участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.
Кроме того, СССР и США обязались ликвидировать комплексы наземного базирования ракет средней и малой дальности, которые были в их арсенале на момент заключения договора.
К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.
Опасность данных ракет заключается в том, что будучи размещенными в непосредственной близости от границ предполагаемого противника, их довольно сложно перехватить. В период холодной войны США размещали такие ракеты в Турции и Западной Европе, а СССР — на Кубе и в Восточной Европе.