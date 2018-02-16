Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг обвинил Российскую Федерацию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление Столтенберг сделал сегодня, 16 февраля, «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг констатировал, что угроза ядерной войны вновь находится на повестке дня, и было бы крайне безответственно её игнорировать. Генсек считает, что ключевые соглашения в области ядерной безопасности находятся под угрозой, включая ДРСМД.

Генсек Североатлантического альянса заявил, что Россия якобы нарушает договор РСМД тем, что разрабатывает и тестирует ракеты средней дальности наземного базирования.

«Мы должны защитить договор и призвать Россию отвечать на озабоченности членов НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

При этом Столтенберг отметил, что, говоря о нарушениях со стороны России договора РСМД, он «использовал формулировки и риторику США, это не формулировки НАТО».

Но при этом генсек подчеркнул, что военный блок НАТО поддерживает договор РСМД, а Россия должна «обеспечить прозрачность и выполнить его».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Данный договор запрещал его участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Кроме того, СССР и США обязались ликвидировать комплексы наземного базирования ракет средней и малой дальности, которые были в их арсенале на момент заключения договора.

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.

Опасность данных ракет заключается в том, что будучи размещенными в непосредственной близости от границ предполагаемого противника, их довольно сложно перехватить. В период холодной войны США размещали такие ракеты в Турции и Западной Европе, а СССР — на Кубе и в Восточной Европе.