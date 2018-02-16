София, 16 февраля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В Европейской комиссии рассчитывают, что Афины и Скопье урегулируют спор об официальном названии Македонии до конца июня 2018 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Софии, передаёт БГНЕС.

Aivazovsky Карта-флаг Македонии

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли спор между Грецией и Македонией быть урегулирован до окончания председательства Болгарии в ЕС, еврокомиссар отметил: «Я глубоко в этом уверен».

Ранее на неделе премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что власти страны подготовили проект будущего договора с Грецией, который также должен быть утверждён парламентом.

Он также сообщил, что Македония примет новое наименование, в котором будет содержаться географическое определение, но не допускает того, чтобы название включало в себя «временные обозначения», то есть формулировку «бывшая югославская республика».

Так или иначе, добавил Заев, окончательное соглашение с Грецией должны быть одобрено гражданами Македонии на референдуме.

Напомним, неурегулированный уже более четверти века спор между Македонией и Грецией относительно официального наименования бывшей югославской республики служит препятствием для вступления Македонии в Европейский союз и НАТО. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции, и в Афинах опасаются, что в дальнейшем это может послужить поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

С конца минувшего года стороны начали консультации по вопросу об изменении названия Македонии при участии посредника ООН Мэтью Нимица.