Москва, 16 февраля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал признать Новороссию и ввести туда российские войска.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

На Юго-Востоке Украины никогда не должен появляться ни один вражеский солдат, считает Владимир Жириновский.

Об этом он завил в пятницу, 16 февраля, в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя высказывание главы украинского МИД Павла Климкина, назвавшего Мюнхен «украинским городом».

«Он вспоминает январь 1919 года, когда там незаконно собрались представители незаконно провозглашённой Украинской республики, — заявил Владимир Жириновский, — Предатели привели немецкие войска в Киев. Первые диверсанты побежали в Мюнхен. Власовцы украинского разлива».

Кроме того, лидер ЛДПР призвал российских дипломатов, прибывших в эти дни в Мюнхен, «не суетиться» и подождать итогов мартовских выборов в России.

«ОБСЕ надо выгнать с Донбасса, — заявил Владимир Жириновский, — Никаких миротворческих сил. Немедленно признать Донецк и Луганск и ввести российскую регулярную армию. Если хоть одна пуля прилетит с украинской стороны, уничтожить украинские войска. Донецк — столица Новороссии. Никогда там не должен появляться иностранный солдат. ОБСЕ ничего не делает. Решение одно. Военное решение».

Также Владимир Жириновский посоветовал дипломатам из РФ, находящимся в Мюнхене, попить пива и, взяв на долю Жириновского сосисок, вернуться домой.

Как сообщает немецкий интернет-портал Focus, 16 февраля в Мюнхене открывается ежегодная международная конференция по безопасности под председательством немецкого дипломата Вольфганга Ишингера,

Трёхдневная встреча начнётся с выступления министра обороны Германии Урсулы фон Ляйен.

Основной повесткой конференции станут вопросы будущего Европы, трансатлантических отношений после избрания Дональда Трампа на должность президента США, а также конфликты на Ближнем Востоке.

Второй день конференции откроет глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль.

В этот день ожидается прибытие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, советника по безопасности администрации президента США Герберта Раймонда Макмастера.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель участия в конференции не примет.

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