Севастополь, 16 февраля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В спорах о земельных участках, которые, по мнению правительства Севастополя, были незаконно выделены местным судьям в украинские времена, Краснодарский суд принимает и сторону собственников. Об этом 16 февраля на пресс-конференции сообщил председатель Севастопольского городского суда Владимир Золотых. Речь идет об участках, которые получили десять севастопольских судей, в настоящее время уже находящихся в отставке.

Handrymailova У мыса Лукулл

По его словам, во избежание конфликта интересов иски правительства по изъятию земельных участков у городских судей рассматриваются Краснодарским судом, а не местным.

«В районном суде Севастополя приняли решение о том, что не могут рассматривать дело в силу определённых обстоятельств. Городской суд принял решение передать его в Верховный суд для изменения решения о территориальной подсудности. Затем дело передали в районный суд Краснодарского края», — пояснил Владимир Золотых.

Он также отметил, что некоторая часть решений из почти 4000 дел принята в пользу владельцев земли, но вторую инстанцию они ещё не прошли, соответственно в законную силу не вступили.

Напомним, в 2017 году губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обратился в силовые ведомства с просьбой усилить работу по возвращению в городскую собственность незаконно выделенных в украинское время земельных участков. Губернатор заявил, что участки были выделены по подложным документам севастопольской госадминистрацией, но соответствующие распоряжения отсутствуют в архиве исполнительной власти. Он также указывал на то, что ответчиками по земельным делам являются заместитель председателя Севастопольского городского суда по гражданским делам, председатель Совета судей, глава квалификационной коллегии судей города Севастополя, судьи Севастопольского городского суда, а также судья девятого арбитражного апелляционного суда.

«Сложилась ситуация, при которой руководители территориальных органов судейского сообщества, а также судьи вышестоящих судов оказались лично заинтересованными в вынесении судебных актов, не соответствующих ранее сложившейся судебной практике, что создало предпосылки к нарушению принципов объективности и беспристрастности при рассмотрении дел в районных судах. Активная и бескомпромиссная деятельность исполнительных органов власти по восстановлению законности в сфере земельно-имущественных отношений вызывает противодействие со стороны лиц, получивших земельные участки с нарушениями законодательства», — отмечал Дмитрий Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Балаклавский районный суд удовлетворил иск правительства Севастополя в отношении земельного участка, принадлежащему прокурору города Игорю Шевченко, обязав его вернуть в городскую собственность 10 соток земли на мысе Фиолент, которые глава надзорного ведомства также получил в украинские времена.

Помимо этого правительство намерено продолжить судебную борьбу за земли с компаниями бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

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