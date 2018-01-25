Губернатор Севастополя забрал землю у прокурора

Севастополь, , 09:19 — REGNUM Балаклавский районный суд удовлетворил иск правительства Севастополя в отношении земельного участка, принадлежащего прокурору Игорю Шевченко — 10 соток земли на мысе Фиолент, которые глава надзорного ведомства получил в украинские времена, необходимо вернуть. Решение было принято 24 января.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города, в 2010 году Севастопольская госадминистрация своим распоряжением утвердила проект землеустройства по отводу участка общей площадью 4,2 га для строительства и обслуживания дачного кооператива возле мыса Фиолент, членом которого был и Шевченко.

В правительстве настаивают, что участок земли выбыл из госсобственности и перешёл в собственность прокурора вопреки действовавшим на тот момент законам.

«Заявления членов кооператива о выделении земельных участков в порядке бесплатной приватизации в уполномоченные государственные органы или органы местного самоуправления не поступали. Проект землеустройства на каждого гражданина — члена кооператива не предоставлялся, не разрабатывался и не согласовывался органами государственной власти. Решение об утверждении материалов выбора земельного участка и предоставлении согласия кооперативу на разработку проекта землеустройства не принималось», — уточнили в департаменте имущественных отношений города.

По мнению специалистов, спорный земельный участок был расположен в границах земель госсобственности лесного назначения и на момент передачи ответчику входил в состав земель лесного фонда.

«Решение уполномоченного органа об изъятии участка из пользования ГП «Севастопольское опытное лесоохотничье хозяйство» не принималось. Заключение органа исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и лесного хозяйства о возможности изъятия спорного земельного участка из состава земель лесного фонда, изменения его целевого назначения не выдавалось», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Севастополя признал ранее законным контракт правительства с ООО «Правозащита», заключённый для представления интересов города в судах по делам о возврате в городскую собственность земельных участков, выделенных частным лицам в украинский период с нарушением требований закона.

Именно необходимостью завершить хотя бы половину судебных процессов по изъятию участков губернатор Дмитрий Овсянников объяснял и промедление с созданием особо охраняемой природной территории в урочище Ласпи.

«Возможно, инициатива прокуратуры включиться в процесс оспаривания контракта объясняется тем, что один из исков об истребовании земельного участка предъявлен лично к прокурору города И. С. Шевченко. Данный иск находится в настоящее время на рассмотрении в Балаклавском районном суде города Севастополя», — говорится в пресс-релизе правительства города.

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По мнению политолога Николая Кузьмина, конструирование конфликтов стало привычным стилем работы севастопольских властей.

«Это далеко не первое нарушение этики взаимоотношений органов власти в Севастополе. Похоже, у них есть единственное правило — никаких правил не существует. Власть в Севастополе работает методом конструирования конфликтов. Но то, что хорошо работает в малых группах, на уровне общества часто оказывается деструктивным. Если руководство Севастополя считает, что прокурор не прав, это надо обсуждать в системе прокуратуры, а не дискредитировать систему. Количество конфликтов в системе севастопольской власти таково, что она напоминает нам консерваторию Жванецкого, в которой срочно необходимо что-то подправить», — отметил политолог.

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