Обнинск, Калужская область, 16 февраля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В калужском Обнинске при МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России торжественно открыли отделения современных рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Как сообщили 16 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, новое отделение оснащено современной рентгеноперационной, обустроенной в соответствии с мировыми стандартами и оснащенной ангиографической системой экспертного класса Allura Xper FD20 с технологией Clarity IQ, позволяющей выполнять полный спектр сосудистых процедур с охватом всего тела пациента.

admoblkaluga.ru Новое отделение современных рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Обнинске

В отделении также имеется послеоперационная палата. Здесь будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь до 2 тыс. жителей области в год. Параллельно с церемонией открытия также прошла научно-практическая конференции «Рентгенохирургические технологии в современной медицине».

По мнению министра здравоохранения области Константина Баранова, именно рентгенохирургия, доказавшая свою высокую эффективность, в настоящее время находится в регионе на пике развития и пересекается со многими видами лечения. Её ведущим направлением является интервенционная кардиоангиология, в основе которой лежат малоинвазивные методы лечения, направленные на устранение патологии аорты, коронарных и периферических сосудов, коррекцию врожденных и приобретенных пороков сердца, а также профилактику тромбоэмболических осложнений.

Отметим, в Калужской области функционирует четыре отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения: в калужской городской клинической больнице №2 «Сосновая роща», в областном клиническом онкологическом диспансере, в областной больнице скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко и в областной клинической больнице. В 2017 году в этих больницах получили помощь 4388 пациента.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сибирские учёные предложили новый метод борьбы со злокачественными опухолями. Речь идёт об использовании микропучковой рентгеновской терапии. Такой способ лечения рака разрабатывается в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН.

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