Москва, 16 февраля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Около 14 часов мск на Ярославском вокзале в Москве мужчина средних лет вскочил на ограждение панорамного окна на втором этаже, и начал бить по стеклу куском брусчатки. Окно частично повреждено.

ИА REGNUM Ярославский вокзал

Сотрудники полиции и охрана вокзала попытались успокоить мужчину и уговорить его спуститься на пол. При этом он активно сопротивлялся действиям полицейских.

На данный момент мужчина водворен в полицейский участок.

Представители органов охраны правопорядка пока затрудняются дать оценку произошедшему — был ли это пьяный дебош, хулиганство или попытка суицида.