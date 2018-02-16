На Ярославском вокзале в Москве задержали мужчину в неадекватном состоянии
Москва, 16 февраля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Около 14 часов мск на Ярославском вокзале в Москве мужчина средних лет вскочил на ограждение панорамного окна на втором этаже, и начал бить по стеклу куском брусчатки. Окно частично повреждено.
ИА REGNUM
Ярославский вокзал
Сотрудники полиции и охрана вокзала попытались успокоить мужчину и уговорить его спуститься на пол. При этом он активно сопротивлялся действиям полицейских.
На данный момент мужчина водворен в полицейский участок.
Представители органов охраны правопорядка пока затрудняются дать оценку произошедшему — был ли это пьяный дебош, хулиганство или попытка суицида.