Москва, 16 февраля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Законопроект о создании в России кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Сейчас сложилась ситуация, что в большинстве случаев апелляцию и кассацию рассматривает один суд субъекта РФ, с одним председателем, одним аппаратом, расположением и так далее, порой это приводит к искушениям, связанным с коррупционными проявлениями и региональным давлением.

«Структурное выделение в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Российской Федерации, позволит усовершенствовать инстанционное устройство судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку, при этом существование отдельных кассационных и апелляционных судов в Российской Федерации можно признать положительным на опыте их деятельности в системе арбитражных судов», — указал Верховный суд.

С принятием закона будут созданы девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах судебных кассационных округов и пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах судебных апелляционных округов.

Предполагается, что кассационный суд общей юрисдикции и апелляционный суд общей юрисдикции действует в составе президиума суда, судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, по делам военнослужащих, их председатели назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Кассационный суд общей юрисдикции будет вышестоящей инстанцией по отношению к федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, а апелляционный — вышестоящей инстанцией по отношению к судам субъектов РФ.

Предполагается, что кассационные суды будут располагаться в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке.

Апелляционные суды общей юрисдикции будут находится в Иванове или Воронеже, Санкт-Петербурге, Сочи (рассматривается также Краснодар), Нижнем Новгороде, Томске.

В ходе дискуссии депутаты Госдумы отметили отдаленность судов — многие в том числе по финансовым соображениям не смогут обратиться в новые суды.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2018 г.

После объединения Высшего Арбитражного и Верховного судов это вторая по значимости реформа в судебной системе за последние 10 лет, отметил в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Также парламентарии отметили дороговизну судебной реформы, предварительно она обойдется в 5 млрд рублей.