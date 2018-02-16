Москва, 16 февраля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Информации о якобы погибших военных из России во время американского удара под Дейр эз-Зором в Сирии у Кремля нет, сообщил 16 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У нас никакой новой информации нет», — сказал представитель Кремля.

О возможной гибели пяти жителей России, которые находились на атакованной силами западной коалиции территории, накануне сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, распространяемые о «сотнях погибших россиян» сведения являются классической дезинформацией.

«Речь может идти о гибели пяти человек. Предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие. Но всё это требует проверки», — пояснила накануне Захарова.

Напомним, несколькими днями ранее в западных изданиях Bloomberg, и вслед за ним в CNN, New York Times, Washington Post вышли материалы, в которых сообщалось, что международная коалиция во главе с США нанесла удар в провинции Дейр-эз-Зор по сторонникам президента Сирии Башара Асада, среди которых были воины из так называемой ЧВК «Вагнера».

Позднее теми же агентствами распространялась информация о том, что раненные в Сирии российские воины ЧВК доставлены в медицинские учреждения России. Кроме того, ряд источников сообщали конкретные имена бойцов, с которыми потеряна связь после инцидента.

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При этом официальных комментариев о раненных не поступала ни от медучрежний, ни из Минобороны.