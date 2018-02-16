Калуга, 16 февраля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Калужской области из федерального бюджета на развитие дорог выделено 850 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, финансирование предоставлено в соответствии с постановлением правительства РФ в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Pxhere.com Новая дорога

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Средства межбюджетного трансферта направят на реализацию проекта «Строительство обхода Калуги на участке Анненки — Секиотово с мостом через реку Оку» на территории Калужской области.

Всего, согласно подписанному правительство РФ постановлению, на 2018 год для 30 регионов распределено межбюджетных трансфертов на общую сумму 17,05 млрд рублей.

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Напомним, «Южный обход» протяженностью 21,2 км соединит автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» с автодорогами «Р-132 Калуга — Тула» и «Р-92 Калуга — Перемышль — Белев — Орёл». Новая дорога, а также третий мост через Оку, который входит с рамки данного проекта, позволят перераспределить транспортные потоки, идущие через областной центр. Более 7 млн тонн грузоперевозок, формирующихся в основном из межрегиональных связей, будут выведены за пределы Калуги.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства Калужской области планируется направить 5,706 млрд рублей. В том числе на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание федеральных дорог будет направлено почти 4,5 млрд рублей, субсидии и межбюджетные трансферты составят более 1,2 млрд рублей.