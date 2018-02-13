В центральной части России отремонтируют более 350 км федеральных дорог

Москва, , 11:04 — REGNUM В 2018 году в Центральном федеральном округе планируется отремонтировать 354 км федеральных дорог, в том числе 42 км дорог будут отремонтированы капитально, сообщили в Росавтодоре.

Основной фронт работ по ремонту дорог будет выполнен в Московской области. В регионе приведут в порядок 260 км подмосковных трасс.

Кроме того, будет отремонтировано 52 км федеральной дороги А-108 «Московское большое кольцо» во Владимирской и Калужской областях.

На федеральной дороге М-9 «Балтия» будет обновлено 60 км, на А-107 «Московское малое кольцо» — 56 км. Дорожники выполнят замену покрытия трасс, нанесут разметку, будут установлены новые знаки со светоотражающей пленкой.

Помимо этого, будет капитально отремонтирован 12-километровый участок трассы М-2 «Крым» в Серпуховском районе Московской области.

Дорожники проведут работы по расширению земляного полотна, устройству систем дренажа и водоотвода, замене дорожного покрытия.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ распределило межбюджетные трансферты субъектам Федерации на 2018 год на финансирование дорожной деятельности. Средства в размере 17,05 млрд рублей распределены между бюджетами 30 регионов России.

Регионы получат деньги на реализацию наиболее важных проектов, а именно на реконструкцию автодорог, строительство путепроводов, мостов, обходных магистралей, транспортных развязок.

Добавим, в России до 2020 года планируется построить 1,5 тыс. километров новых федеральных трасс.

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