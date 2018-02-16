Москва, 16 февраля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции в России, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению, ведь целевые показатели опустились ниже 3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его мнению, снижая инфляцию, российский регулятор просто вынужден отслеживать любые факторы, влияющие на ее рост, и оценивать их влияние на будущие показатели, особенно с III квартала 2018 года.

Показатель трендовой инфляции необходим для принятия решений в области денежно-кредитной политики, и призван помогать как в идентификации таких факторов, так и в прогнозировании ее динамики.

«Текущая динамика показателя российской трендовой инфляции пока не дает особых поводов для беспокойства, но возможные неприятности на рынке нефти и государственного долга продолжают влиять на показатели.

Определенная нервозность из-за возможного досрочного закрытия сделки ОПЕК вынуждает представителей правительств разных стран обсуждать проблемы в личных встречах», — пояснил эксперт.

В странах ОПЕК, судя по их итогам, считают, что лучше иметь небольшой дефицит производства нефти на рынке, чем раньше срока выходить из соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Мониторинговый комитет по выполнению сделки об ограничении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК в апреле оценит уровень запасов нефти стран ОЭСР.

«После того, как мониторинговый комитет выполнит свою работу по оценке уровня мировых запасов, начнется обсуждение механизма выхода из действующего соглашения ОПЕК+. Однако этот процесс будет зависеть от США и их готовности поддержать своих нефтяников», — считает Григоренко.

Такое же влияние на Россию, но уже по внешнему долгу страны, оказывает и высказывание в среду министра финансов США о скором ужесточении санкций против капиталов граждан России и наших партнеров по бизнесу.

«Возвращение капиталов обратно продолжается и увеличение ликвидности в стране может быть плохо воспринято ЦБ, особенно в контексте борьбы с инфляцией, поэтому итоговые величины по году могут выйти за рамки коридора в 4% и приблизиться к 5% годовой инфляции.

Если банковский сектор и выдержит этот 2018 год, то эффективность отрасли будет зависеть по большей части от государства», — высказал свое мнение эксперт.

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