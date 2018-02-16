Динамика инфляции в РФ пока не дает поводов для беспокойства — эксперт
Москва, 16 февраля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции в России, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению, ведь целевые показатели опустились ниже 3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.
По его мнению, снижая инфляцию, российский регулятор просто вынужден отслеживать любые факторы, влияющие на ее рост, и оценивать их влияние на будущие показатели, особенно с III квартала 2018 года.
Показатель трендовой инфляции необходим для принятия решений в области денежно-кредитной политики, и призван помогать как в идентификации таких факторов, так и в прогнозировании ее динамики.
«Текущая динамика показателя российской трендовой инфляции пока не дает особых поводов для беспокойства, но возможные неприятности на рынке нефти и государственного долга продолжают влиять на показатели.
Определенная нервозность из-за возможного досрочного закрытия сделки ОПЕК вынуждает представителей правительств разных стран обсуждать проблемы в личных встречах», — пояснил эксперт.
В странах ОПЕК, судя по их итогам, считают, что лучше иметь небольшой дефицит производства нефти на рынке, чем раньше срока выходить из соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи. Мониторинговый комитет по выполнению сделки об ограничении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК в апреле оценит уровень запасов нефти стран ОЭСР.
«После того, как мониторинговый комитет выполнит свою работу по оценке уровня мировых запасов, начнется обсуждение механизма выхода из действующего соглашения ОПЕК+. Однако этот процесс будет зависеть от США и их готовности поддержать своих нефтяников», — считает Григоренко.
Такое же влияние на Россию, но уже по внешнему долгу страны, оказывает и высказывание в среду министра финансов США о скором ужесточении санкций против капиталов граждан России и наших партнеров по бизнесу.
«Возвращение капиталов обратно продолжается и увеличение ликвидности в стране может быть плохо воспринято ЦБ, особенно в контексте борьбы с инфляцией, поэтому итоговые величины по году могут выйти за рамки коридора в 4% и приблизиться к 5% годовой инфляции.
Если банковский сектор и выдержит этот 2018 год, то эффективность отрасли будет зависеть по большей части от государства», — высказал свое мнение эксперт.
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