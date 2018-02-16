Москва, 16 февраля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Существующая пенсионная система РФ искусственно повышает пенсионный возраст. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

В частности, это связано с тем, что большая часть граждан вынуждена работать, достигнув пенсионного возраста, так как пенсия им не выплачивается.

«В этом году предположительно 40 тыс. наших граждан, которые достигнут пенсионного возраста, не смогут получать страховую пенсию, так как им не хватает страховых баллов», — заявил Нилов.

Так, по его словам, в постсоветское время существовал так называемый переходный период, когда использовались разные документы, печати, штампы и бланки неустановленного образца. Сегодня комиссии Пенсионного фонда не принимают такие документы как подтверждение своего стажа.

«Таким образом, стажа не хватает, баллов не хватает. Граждане вынуждены, достигнув пенсионного возраста, ждать социальной пенсии — это еще пять лет, и она ниже страховой, — или продолжать работать. А если продолжают работать, то это не что иное, как увеличение пенсионного возраста искусственным путем», — уверен Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции с журналистами заявил, что повышение пенсионного возраста должно быть постепенным. При этом глава государства особо отметил, что пока вопрос не решен и его обсуждение будет широким, с максимальным привлечением общественности.