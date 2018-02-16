Москва, 16 февраля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Госдуме видят риски в голосовании по месту нахождения, досрочном голосовании и голосовании на дому, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) выступил за отмену голосования на дому в условиях падающей явки как узаконенной схемы фальсификации выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Сегодня голосование по месту нахождения это еще страшнее, чем голосование досрочное, потому что здесь нет возможности — вообще, проследить, как человек мигрирует из одного списка избирателей в другой, особенно когда последний этап за два дня до дня голосования, проследить просто невозможно», — заявил Диденко.

«Все постфактум, когда все списки избирателей будут запечатаны, опечатаны, никогда в жизни мы не найдём, где его, пришедшего сегодня, вдруг ни с того ни с сего с какого-то участка исключили из какой-то книги, у нас их 100 тыс. по всей стране, никто ничего там не будет после подведения итогов выяснять», — указал парламентарий.

В условиях падающей явки необходимо голосование на дому отменять, уверен депутат.

«Я не мог никак понять, почему «сушат» явку, ведь легитимность — это хорошо, нужно больше, чтобы люди ходили на выборы, чтобы больше легитимность победившего кандидата была, но потом вдруг понял, потому что сегодня голосование на дому составляет основу, вообще, результата любого кандидата и партии. А зачем что-то делать? Списки у всех есть, избирательной комиссии дадут две машины из муниципалитета, муниципальные же деньги заложат на этот бензин, который будет потрачен, пройдётся по своим избирателям и получит нужный результат, поэтому это узаконенная схема фальсификации выборов. Я считаю, что это недопустимо. В условиях падающей явки необходимо голосование на дому отменять», — сказал Диденко.

По его мнению, следует стимулировать приход избирателей на избирательный участок, а, наоборот, не расхолаживать.

Накануне Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, предполагающий отмену досрочного голосования, голосования на дому, вне помещения для голосования и голосования по открепительным удостоверениям, которое с недавних пор называется «голосованием по месту нахождения».