Москва, 16 февраля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Одним из идеалов молодой женщины является создание семьи, сказал 15 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Литургии в храме Христа Спасителя, посвященной празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Совершенно неслучайно День православной молодежи совпадает с праздником Сретения, потому что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи», — сказал Кирилл.

Достижение указанного идеала, по словам патриарха, не является окончательной целью, поскольку создание семьи подразумевает рождение детей и их воспитание в соответствии с определенной Богом миссией девушек.

Читайте также: Патриарх Кирилл: Подлинная красота — это в первую очередь красота души

Во время выступления патриарх также предостерег молодых людей от соблазнов современной жизни, назвав их «лжемаяками».

"Не все то золото, что блестит. И не все, что горит ярко, может служить жизненным ориентиром», — напомнил Кирилл.

Он добавил, что за последние годы православная молодежь показала высокий уровень самоорганизации, свидетельством чему служат тысячи молодежных организаций. По его словам, только в столице России насчитывается более 8 тысяч молодых людей — активистов православной молодежи.

Ранее патриарх Кирилл сообщал, что епископат и духовенство Русской православной церкви должны хранить византийские традиции и сочетать пышность богослужений, открытость и создание современной системы помощи нуждающимся.