Киев, 16 февраля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Девять политических сил на Украине потребовали от властей вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление опубликовано 16 февраля депутатом Верховной рады Юрием Деревянко на его странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Заявление подписано партиями «Демократический альянс», «Гражданская позиция», «Народный контроль», «Европейская партия Украина», «Батькивщина», «Самопомощь», «Свобода», «Движение новых сил», а также общественным движением «Волна».

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В заявлении оппозиционеры требуют прекратить преступную практику высылки неугодных политиков из страны и обеспечить все возможности для возвращения Саакашвили на Украину.

«Украинская власть позволяет себе так поступить с политиком, известным во всем мире. Это означает, что ни один украинский гражданин не может чувствовать себя в безопасности и надеяться на справедливое правосудие», — подчеркивают заявители.

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Также партии назвали высылку Саакашвили в Польшу «политической расправой» и «нарушением прав человека».

Напомним, Саакашвили депортировали с Украины 12 февраля. Политика задержали в Киеве в ресторане «Сулугуни»: Саакашвили пытался бежать через кухню, но не успел.