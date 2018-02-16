Москва, 16 февраля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером

Встреча главы государства и главы «Газпрома» состоится по случаю 25-летия компании.

Планируется, что в ходе встречи Алексей Миллер доложит Путину о результатах работы компании в 2017 году.

Кроме того, в режиме телемоста президент ознакомится с некоторыми спортивными объектами. Эти объекты построены в рамках социальной программы «Газпром — детям».

Как сообщает ИА REGNUM, компания «Газпром» отпразднует своё 25-летие в Государственном Кремлевском дворце 16 февраля 2018 года.

Справка ИА REGNUM.

На рубеже 1989−1990 годов на базе союзного Министерства газовой промышленности — органа, в ведении которого находились разведка и обустройство месторождений, добыча, транспортировка газа, его продажа и доставка потребителю, был создан Государственный газодобывающий концерн, получивший имя «Газпром».

На сегодняшний день доля располагаемых запасов газа составляет 17% от мировых и 72% от российских. На «Газпром» приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа.

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