Елабуга, Татарстан, 16 февраля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии отказался возвращать государству четыре земельных участка, переданные шесть лет назад в руки АО «Земельная корпорация «Лидер», имеющего связи с экс-председателем правления обанкроченного «Татфондбанка». ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» потребовало признать недействительными договоры купли-продажи и закрепить за ним право собственности на спорные земли, заявив, что участки входят в его состав, потому муниципалитет не имел права ими распоряжаться. Решение суда в законную силу ещё не вступило, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ответчиками в деле выступают ОАО «Земельная корпорация «Лидер», МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории Елабужского муниципального района Республики Татарстан», муниципальное казенное учреждение Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района РТ. Третьими лицами без самостоятельных требований привлечены конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк», ТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области, Управление Росреестра по РТ.

Напомним, в 2011 году власти Елабужского района Татарии заключили договоры купли-продажи участков с победителем соответствующего аукциона. А 25 августа 2017 года созданное еще в апреле 1991 года ФГБУ попыталось оспорить эту сделку шестилетней давности.

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Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении иска. Мотивировочное решение суда пока не изготовлено, потому не ясно, на чем базировал свой вердикт суд.

«В удовлетворении исковых требований о признании права собственности Российской Федерации на учётные части земельных участков, кадастровые номера 16:18:000000:152, 16:18:000000:251, 16:18:000000:254, 16:18:000000:264, отказать. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок», — уточняется в результативной части решения.

На публичной кадастровой карте земли имеют сельскохозяйственное назначение — для сельскохозяйственного производства (госфонд). Их площадь варьируется от 62 645 кв. м. до 36 880 955 кв. м, а кадастровая стоимость от 66 972,59 до 75 629 377,48 рубля.

Весной 2017 года руководство национального парка уже смогло оспорить один из схожих договоров о продаже наделов. Тогда суд вынес решение в пользу истца, указав, что у местной администрации не было права отчуждать участки.

Стоит отметить, 14 февраля 2018 года руководство нацпарка подало в Арбитражный суд РТ ещё один иск с требованием о признании недействительным ненормативного правового акта. Состав ответчиков прежний. Неизвестно, о каких именно участках идёт речь в этот раз. Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена.