Баку, 16 февраля, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Ашхабад готов продолжать переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки туркменского газа на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович на пресс-конференции в Баку 15 февраля.

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«Туркменистан готов продолжить переговоры с Евросоюзом по вопросу транспортировки природного газа этой страны на европейские рынки по Транскаспийскому маршруту», — приводит слова Шефчовича «Интерфакс».

По его словам, он 15 февраля на встрече с советником президента Туркмении Яхшигельды Какаевым достиг договоренности о продолжении переговоров по вопросу доставки туркменского газа в Европу.

«Мы наблюдаем интерес туркменской стороны продолжать эти обсуждения. Кроме того, мы видим и интерес Азербайджана к этому вопросу и роль, которую он играет в этом процессе», — сказал Шефчович.

В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменией о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.

Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.