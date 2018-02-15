Москва, 15 февраля, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило, что российская социальная сеть «ВКонтакте», к сожалению, стала самой «популярной» среди социальных сетей площадкой для пропаганды и распространения наркотических средств. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 февраля, руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, выступая в Государственной думе.

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Он отметил, что злоумышленники активно используют социальные сети в целях пропаганды употребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения.

«Наиболее востребованной в этом отношении стала социальная сеть «ВКонтакте», на ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора. На втором месте идут «Одноклассники», меньше востребованы «ЖЖ» и Facebook», — рассказал Храпов.

Он подчеркнул, что, по сути, группы и сообщества, создаваемые в этих соцсетях, являются неким подобием наркопритона в электронном виде.

«Кроме того, в подобных группах происходит рекрутирование граждан, в том числе несовершеннолетних, в ряды наркокурьеров, которым обещают высокий заработок», — отметил чиновник.