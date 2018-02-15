Саратов, 15 февраля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приняла решение о возврате в эксплуатацию воздушных судов Ан-148, один из которых потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании, полеты возобновляются после внеочередных технических проверок.

Alex Beltyukov Самолёт Ан-148

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Однако в авиакомпании отметили, что теперь рейсы на этом типе воздушных судов будут проводиться с «усиленным экипажем». В него войдет пилот-инструктор.

«Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации», — подчеркивает компания.

Напомним, эксплуатация самолетов Ан-148 была приостановлена на время «пока идет расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по причинам крушения самолета Ан-148, выполнявшего авиарейс 6В-703 Москва — Орск 11 февраля». Всего в авиапарке компании воздушных судов такого типа шесть единиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, летевший в Орск, 11 февраля упал и разбился в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после взлета. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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После расшифровки данных речевого самописца разбившегося Ан-148 можно говорить о подтверждении версии технических причин катастрофы, сообщили представители МАК 15 февраля. На основании данных речевого и параметрического бортовых самописцев эксперты МАК пришли к заключению, что подтверждается ранее озвученная версия о неверных данных приборов из-за обледеневших датчиков.

В то же время эксперты МАК отметили, что версия является предварительной, и полная картина катастрофы пока не восстановлена.