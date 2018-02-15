Крушение Ан-148: экипаж столкнулся с расхождением в показаниях скорости

Москва, , 07:40 — REGNUM Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, в результате которой погиб 71 человек, завершила расшифровку данных бортового параметрического самописца и провела предварительный анализ информации, сообщается на сайте МАК.

В ходе всего полета обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии, хотя перед предыдущими 15 полетами обогрев включался перед взлетом.

Особая ситуация начала развиваться примерно через две с половиной минуты после взлета. На высоте около 1300 метров и приборной скорости 465−470 км/ч стали появляться расхождения в показаниях скорости от модуля воздушных параметров (МВП1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

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После увеличения расхождения показаний скорости от МВП экипаж отключил автопилот, дальнейший полет проходил в ручном режиме. В течение примерно 50 секунд после отключения автопилота полет проходил на высоте 1700−1900 метров, МВП1 показывал 0 км/ч, а значения скорости от МВП3 начали падать. Самолет был переведен в интенсивное снижение. Столкновение с землей произошло около 11:27:05 (время UTC).

Специалисты предполагают, что фактором развития особой ситуации могли стать неверные данные о скорости полета. Причиной этого могло быть обледенение ППД при выключенном состоянии их обогрева.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Жуковском восстановят последние минуты Ан-148. Испытательный полёт, который сможет пролить свет на причины авиакатастрофы, проведут летчики-испытатели Лётно-исследовательского института имени Громова.

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