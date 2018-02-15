Париж, 15 февраля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Трое горнолыжников погибли в результате схода лавины во французских Пиренеях, 15 февраля передает агентство Associated Press.

Scientif38 Лавина

Тела троих мужчин были найдены спасателями вблизи курорте Катрец, недалеко от испанской границы. 29-летний и двое 38-летних были туристами из французских городов Бордо и Пуатье.

По информации спасательных служб, лавина погребла лыжников на секторе, расположенном вне благоустроенных трасс.

Ранее, во вторник 13 февраля, 19-летний лыжник скончался под лавиной на соседнем горнолыжном курорте Гаварни-Гедр.

Из-за обильных снегопадов в январе и феврале текущего года сходы лавин в Пиренеях происходят довольно часто.