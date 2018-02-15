Душанбе, 15 февраля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. В 2018 году Таджикистан планирует экспортировать в Афганистан на 200 млн кВт∙ч электроэнергии больше, чем в 2017 году, сообщает 15 февраля Asia-Plus со ссылкой на заместителя председателя государственного энергохолдинга «Барки точик» Мадумара Асозода.

Афганистан

В 2017 году Таджикистан поставил в соседний Афганистан 1,304 млрд кВт∙ч. В 2018 году поставки увеличатся до 1,5 млрд кВт∙ч.

Между энергетическими ведомствами двух стран подписано соглашение, согласно которому стоимость таджикистанской электроэнергии ежегодно увеличивается на 3%. Документ действует до 2029 года. В 2017 году 1 кВт∙ч обошелся Афганистану в 4,081 цента.

Общая сумма экспорта электроэнергии в 2017 году составила $52,3 млн.

Отметим, Таджикистан экспортирует большую часть электроэнергии в весенне-летний период. Душанбе готов увеличить экспорт в летний период, однако Кабул нуждается в поставках электричества в зимний период.

Несмотря на дефицит электроэнергии внутри страны, Таджикистан поставляет шестую часть всего экспорта в Афганистан в зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время переговоры об экспорте электроэнергии из Таджикистана ведутся с Узбекистаном. Стороны договорились о возвращении энергосистемы Таджикистана в объединенную энергосистему Средней Азии. Для реализации намеченных планов необходимо решить ряд технических вопросов.