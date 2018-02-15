Москва, 15 февраля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. По предварительным данным, число погибших граждан РФ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор может составить пять человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не 10. По предварительном данным, в результате произошедшего вооружённого столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек. Предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие. Но всё это требует проверки: в частности и в первую очередь гражданство», — заявила Захарова.

Она напомнила, что агентство Bloomberg, а за ним и другие — CNN, New York Times, Washington Post, — вышли с якобы разоблачительными материалами о том, что множество российских военных погибли под ударами американских самолётов в Дэйр-эз-Зоре.

«Bloomberg сначала называет 200 человек, затем в статье речь идёт о сотне; CNN говорит более чем о сотне, NYT подхватили тему, но у них десятки погибших», — констатировала она.

«Интересно, что одними из первых, может быть, даже ещё до упомянутых СМИ эту дезинформацию запустили на своих каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса, наложили на неё изображение уничтоженной военной техники, возможно — сейчас там с этим разбираются, — даже украинской, датированной июлем 2014 года», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что речь не идёт о российских военнослужащих, что говорилось и по линии администрации президента России, и по линии Минобороны. Что же касается граждан России в целом, то МИД РФ не может отслеживать за перемещением и действиями абсолютно всех.

«Зачем такие слухи распространяют международные террористы, нам понятно. Зачем это американским изданиям, теперь тоже ясно. Подобный информационный штурм происходит именно с американской стороны, которая уже многие месяцы обвиняет Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, в частности выборы американского президента, в том числе и довольно забавным способом — через соцсети», — подчеркнула Захарова.

«Кстати, может быть, американская администрация проинформирует СМИ и свои, и мировые — сколько граждан США находилось в Ираке за всё время их действий в этой стране, как по линии американских ЧВК, так и по другим линиям? Сколько, например, погибло? Уверяю, что эти цифры могут многих шокировать. Займитесь лучше собой, чем заниматься дезинформацией в отношении Российской Федерации», — добавила она.

12 февраля стало известно об авиаударе, который международная коалиция во главе с США нанесла по сторонникам Башара Асада, среди которых были воины из «ЧВК Вагнера». Данные об обстоятельствах военного конфликта, случившегося в провинции Дейр-эз-Зор, сильно разнятся.