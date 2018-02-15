Мэттис: США не поставляли оружие сирийским курдам
Вашингтон, 15 февраля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты никогда не поставляли вооружение Отрядам народной самообороны, сообщает 15 февраля Anadolu.
«Мэттис подчеркнул, что США никогда не поставляли оружия сирийским курдам, а также членам Рабочей партии Курдистана, сражающимся против Турции в Африне», — подчеркнул министр обороны Турции Нуреттин Каникли.
«Оружие, которое используют Отряды народной самообороны, не принадлежит американцам», — добавил министр, ссылаясь на слова Мэттиса.
Встреча между главами оборонных ведомств двух стран прошла на фоне ухудшающихся отношений между двумя союзниками по НАТО.
Причиной разногласий стала военная операция Турции в сирийском Африне против курдов, которые значительно усилились неподалеку от турецкой границы.
Операция началась 20 января в ответ на заявление Вашингтона о создании приграничной армии из курдов, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны Анкары.