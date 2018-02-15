Брюссель, 15 февраля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Более 80 вузов Бельгии подозреваются федеральным правительством страны в выдаче поддельных документов об образовании, пишет 15 февраля газета Libre Belgique.

Европейские студенты

Издание отмечает, что число фальшивых дипломов растет год от года. По итогам 2017 года документы об образовании 17 образовательных учреждений уже аннулированы, и в настоящее время идет проверка всех частных вузов: 52 из них расположены в Брюсселе, 18 — во Фландрии и 11 — в Валлонии.

«Наиболее распространенное нарушение заключается в том, что учреждение утверждает, что оно признано университетом или институтом, или что оно присваивает степени бакалавра, магистра или доктора, при том, что это не так», — сообщает издание.

Министр экономики Бельгии Крис Петерс пояснил, что ведомственная инспекция намерена проверить, достоверную ли информацию об учебных курсах предоставляют учреждения.

Некоторые вузы были заподозрены в том, что осуществляли выдачу дипломов, несмотря на отсутствие аккредитации Министерства высшего образования.

Ранее стало известно, что иностранные победители олимпиад смогут поступить в российские вузы без экзаменов.