Симферополь, 15 февраля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Крыму перенесут на год эксперимент по взиманию курортного сбора с отдыхающих — с мая 2018 года на 2019 год. Об этом 15 февраля на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Поправка в закон о переносе начала курортного сбора в Крыму на май 2019 года будет вынесена на ближайшую сессию Госсовета. Этот вопрос прошёл ряд согласований на федеральном уровне, а также консультаций с турбизнесом внутри Крыма и за его пределами. Решение принято по просьбам большого количества отельеров и потенциальных туристов», — отметил министр.

По его словам, местные чиновники понимают, что после этого с них будет достаточно серьёзный спрос — предоставленная возможность начать эксперимент чуть позже предполагает на выходе более выраженный эффект.

Напомним, ранее крымские власти решили собирать курортный сбор с 1 мая по 30 сентября, установив суточную ставку за проживание в размере 10 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, перенос налогового эксперимента связан с датой открытия моста через Керченский пролив, поскольку до этого туристический сезон на полуострове не может считаться полноценным.

«В 2018 году туристический сезон в определённой степени будет переходным, как и общее состояние экономики Крыма. Мы ещё не сможем ощутить позитивный эффект от реализации таких инфраструктурных проектов, которые повысят транспортную доступность полуострова. Я говорю о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, федеральной трассы «Таврида» и реконструкции симферопольского аэропорта», — заявлял журналистам в конце прошлого года депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, отмечая, что целесообразней было бы посмотреть, как этот эксперимент идёт в других регионах, чтобы потом не повторять допущенных ошибок.

В свою очередь, глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк высказывал корреспонденту ИА REGNUM мнение о том, что эксперимент со сбором в Крыму нет смысла переносить на более поздние сроки, поскольку сетования на неподготовленность региона будут всегда, так что логичнее корректировать эксперимент по ходу его выполнения.