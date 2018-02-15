Лондон, 15 февраля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Великобритания обвинила Россию в кибератаках, совершенных в 2017 году, сообщает 15 февраля Reuters.

geralt Хакеры. Атака

Лондон публично указал на Москву, заявив, что она распространяла вирус, который затронул многие компании, в числе которых Reckitt Benckiser.

Речь шла о вирусе NotPetya, который появился на Украине и распространился затем по всему миру. Название программы, взламывающий компьютеры, отсылает к имени президента Украины Петра Порошенко.

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства отметило, что именно Россия распространяла вредоносную программу. Впрочем доказательств данного обвинения предоставлено не было.

«Причиной, по которой внешнеполитическое ведомство Великобритании решило сделать публичное заявление связано с желанием продемонстрировать тот факт, что Соединенное Королевство не допустит вмешательства в свое киберпространство», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, после выборов президента США и победы на них кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, СМИ США и ЕС начали активную информационную кампанию по обвинению России в кибератаках. Особенностью данных процессов является то, что они не базируются на доказательствах.