Москва, 15 февраля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Москве в 2018 году по программе реновации введут в эксплуатацию 31 стартовый дом. Об этом заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию в Мосгордуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Он отметил, что в работе на данный момент находится более 150 площадок. Скорость реализации программы будет напрямую зависеть от количества подобранных стартовых площадок и скорости проектирования работ.

«На 2018 год мы ставим задачу начать волновое переселение в 31 стартовый дом: по 24 завершается отделка, ещё 7 будет введено. Переселение жителей уже началось. В доме 62Б на 5-й Парковой улице была выполнена отделка, которая полностью соответствует стандартам программы», — подчеркнул он.

Валуй добавил, что 24 дома, готовых к заселению, были введены в эксплуатацию в 2017 году в рамках Адресной инвестиционной программы. Массовое переселение жителей Москвы будет происходить до декабря 2019 года.

«59 домов должны быть введены в эксплуатацию для начала волнового переселения в 2017—2019 годах. 177 домов в 2020—2021 годах. Перечень не является окончательным. После строительства стартовых жилых домов мы сможем ориентировочно переселить более 500 домов. Это более 40 тыс квартир, около 117 тыс. жителей в рамках первой волны переселения», — отметил он.

Кроме того, по словам Валуя, на данный момент есть порядка 10 районов, где наблюдается достаточно сложная ситуация со стартовыми площадками: ЦАО, Арбат, Тверской район, Замоскворечье, Хамовники, Сокол, Хорошёвский район, Аэропорт. Это обусловлено тем, что в соответствии с федеральным законом жители должны иметь возможность получить жилье в том же районе.

Он также добавил, что основные задачи на 2018 год касаются разработки проектно-строительной документации, а также разработки проектов планировки территории. Так, до 1 августа 2018 года должна быть завершена разработка документации по планировке территории. До 31 декабря 2018 года будут определены этапы реализации программы для того, чтобы сформировать график переселения людей.

На заседании комиссии также было отмечено, что параллельно с реализацией программы реновации в городе будут решаться вопросы переселения очередников. По программе социального найма они смогут приобрести квартиры в тех же домах, где проживают сейчас.

Более того, для желающих купить дополнительные метры жилья при переезде по программе реновации будет доступна 10% скидка в течение 2 лет. Регламентом предусмотрено приобретать метры в том же доме либо в том районе, где идёт реновация.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первым домом под заселение по программе станет новостройка на 5-й Парковой улице, 62б. Сюда переедут жители квартир в домах 3 и 5 на улице Константина Федина.

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