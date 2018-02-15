Омск, 15 февраля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Виктор Назаров, ушедший в отставку с поста губернатора Омской области 9 октября 2017 года, стал депутатом регионального Законодательного собрания. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в региональном парламенте, на заседании депутаты рассмотрели вопрос о передаче вакантного мандата Назарову.

Omsk-parlament.ru Виктор Назаров (слева) и Владимир Варнавский

В облизбиркоме уточнили, что удостоверение и депутатский значок Виктору Назарову вручил спикер областного парламента Владимир Варнавский.

Между тем в информационном поле Омской области распространено такое мнение: депутатство для Виктора Назарова — лишь ступень на пути в Совет Федерации. Тем более 14 февраля стало известно, что Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Омской области Сергея Попова.

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Ожидается, что уже в ближайшее время Назаров перейдёт в Совфед, где будет представлять законодательную власть Омской области.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров руководил Омской областью с 2012 года. 9 октября 2017 года он ушёл в отставку в рамках глобальных перестановок в губернаторском корпусе. Врио главы Омской области стал уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

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Мандад депутата Заксобрания стал вакантным в январе текущего года, после того, как Валерий Бойко был назначен первым заместителем председателя правительства Омской области. Омские единороссы предложили облизбиркому кандидатуру Назарова для замещения вакантного мандата.

Напомним также, выборы губернатора региона состоятся в сентябре 2018 года.