Москва, 15 февраля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легкового автомобиля на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

(сс)GDJ ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло на пересечении Ленинского и Университетского проспектов в Гагаринском районе Москвы. По предварительным данным, пострадали три человека.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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Как передает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев, в ДТП виноват водитель легковушки. Грузовик ехал по Ленинскому проспекту с МКАД. Как только на перекрестке загорелся зеленый сигнал светофора, фура двинулась вперед — тогда и произошло столкновение.

Возможно, водитель седана намеревался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, 14 февраля в ДТП с участием легкового автомобиля на юге Москвы погиб один человек, еще один был госпитализирован.

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