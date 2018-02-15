Москва, 15 февраля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Нефть Brent на Лондонской ICE 14 февраля немного снизилась, на 0,04%, до $62,52 за баррель. Техасская нефть WTI также продолжила незначительно дешеветь и к вечеру потеряла 0,05% стоимости, которая опустилась до $58,95 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На динамику цены на нефть относительно негативно повлияла статистика минэнерго США по коммерческим запасам нефти. Коммерческие запасы черного золота в США за неделю выросли на 1,84 млн баррелей, что оказалось меньше, чем ожидал рынок (более 2,5 млн баррелей).

Нефтяной рынок сейчас, похоже, не знает, куда идти. С одной стороны, «медвежий», хотя не очень уверенный, прогноз Международного энергетического агентства о том, что цена нефти останется в этом году в лучшем случае на текущих уровнях.

С другой стороны, слабая динамика доллара, которая нередко выступала «бычьим» фактором для нефтяных котировок. В итоге ориентиры движения у нефтяного рынка в настоящее время отсутствуют.

В отсутствие хороших новостей цена нефти Brent до конца недели может пощупать уровень поддержки в $61 за баррель.

Несмотря на то, что котировки нефтяных фьючерсов выглядят перепроданными, возможно, что для существенного роста пока не наступило время.

Скорее всего, в ближайшие дни цена Brent останется в коридоре в $61−63 за баррель.

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