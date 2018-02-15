Тель-Авив, Израиль, 15 февраля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Средства ПВО Сирии отпугнули израильские истребители, нарушившие южные границы страны, сообщает 15 февраля Al Arabia.

Mil.ru ПВО. Сирия

«Сирийская ПВО отогнала израильские самолеты-разведчики, совершавшие полеты над Эль-Кунейтрой, заставив их покинуть воздушное пространство страны», — передают государственные сирийские СМИ.

Данный инцидент, как отмечают эксперты, связан с большей осторожностью израильских военных истребителей, после того, как 10 февраля сирийские ПВО сбили один из самолетов, совершавших налеты на объекты в стране.

Напомним, военно-воздушные силы Израиля совершают регулярные налеты на военные объекты на территории Сирии, главной целью становятся иранские военные конвои, поставляющие оружия ливанской «Хезболле», считающейся в Израиле террористической организацией.

С момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, израильские штурмовики совершили десятки боевых вылетов, поражая объекты из воздушного пространства раздираемого войной государства.

Сирия и Иран, а также ливанская «Хезболла» являются союзниками в противостоянии террористической угрозе, приведшей арабскую республику к затяжному внутреннему конфликту.