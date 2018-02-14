Нью-Джерси, США, 15 февраля, 2018, 01:54 — ИА Регнум. Американский суд приговорил гражданина России Владимира Дринкмана к 12 годам лишения свободы по обвинениям в киберпреступлениях и краже финансовой информации, передаёт телеканал RT.

Киберпреступление

Как сообщается, слушания проходили в федеральном суде Нью-Джерси в закрытом режиме. Судья оценил ущерб от деятельности российского гражданина почти в $312 млн.

Предполагается, что после отбытия тюремного срока Владимир Дринкман будет депортирован в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе процесса Дринкман признал себя виновным в организации крупнейшей в истории США кибератаки и краже 160 миллионов номеров кредитных карт с целью перепродажи их третьим лицам.

Хакерской атаке подверглись по меньшей мере 16 компаний, в числе которых Nasdaq, торговая сеть 7-Eleven, авиакомпания JetBlue и другие.

Заочные обвинения по этому делу были предъявлены ещё троим российским гражданам — Роману Котову, Дмитрию Смильянцу и Александру Калинину, а также украинцу Михаилу Рытикову.

В 2015 году Владимир Дринкман был экстрадирован из Нидерландов в США, несмотря на то, что запрос на его выдачу направляла и российская сторона.