Бишкек, 15 февраля, 2018, 01:13 — ИА Регнум. В 2017 году средний размер заработной платы в Киргизии составлял около 15,4 тыс. сомов (13 тыс. рублей). За последние пять лет этот показатель вырос на 4 тыс. сомов (3,3 тыс. рублей) или на 35%. Об этом сегодня, 14 февраля, пишет «K-news» со ссылкой на информацию национального статистического комитета.

Флаг Киргизии

По данным ведомства, самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в столице, где он достигает 20 тыс. сомов (16,9 тыс. рублей). А самый низкий выявлен в Ошской и Баткенской областях — 10 тыс. сомов (около 8,5 тыс. рублей).

Самыми высокооплачиваемыми оказались специалисты, занятые в финансовой сфере. Их средняя зарплата в минувшем году достигала 34,6 тыс. сомов (29,3 тыс. рублей). А самые низкие зарплаты получают работники сферы искусств, развлечений и отдыха — в среднем лишь 8,5 тыс. сомов (7,2 тыс. рублей).

Средняя зарплата педагогов составляла 11,1 тыс. сомов (9,4 тыс. рублей), медицинские и социальные работники получали и того меньше — в среднем не более 9,9 тыс. сомов (около 8,4 тыс. рублей).

Вместе с тем, средний прожиточный минимум в этот же период был определен на уровне 4,9 тыс. сомов (более 4,1 тыс. рублей), в том числе расходы на питание — 3,1 тыс. сомов (2,6 тыс. рублей). За последние два года размер этого показателя в Киргизии уменьшился на 7,5%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным национального статистического комитета Киргизии, в 2016 году средняя зарплата в этой стране составляла 14 тыс. сомов (11,8 тыс. рублей по текущему курсу).

Отметим, что номинальные денежные доходы населения Киргизии в 2016 году составляли 309,9 млрд сомов (более 262,6 млрд рублей по текущему курсу) и выросли по сравнению с аналогичным показателем 2015 года на 5,6%.